SUNSET RADIO: 10 anni di storia al Bagno Peter Pan di Marina Di Ravenna il 2 luglio

Mercoledì 2 luglio il celebre Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna ospita un evento imperdibile per celebrare i 10 anni di carriera dei Sunset Radio, band ravennate che ha fatto del punk-rock energico e melodico la propria cifra stilistica.

La serata prenderà il via alle 19:30 con un warm-up targato Punkz Party in collaborazione con Emo Kills Torino, affidato ai dj Luigi?Bertaccini e Fabrizio Pan (Melody Fall), per accendere la spiaggia al ritmo del miglior punk e alternative. Alle 21:30 saliranno sul palco i WEL, promettente band modenese, seguiti alle 22:00 dai grandi protagonisti della serata: SUNSET RADIO.

Durante la serata saranno presenti:

WEL

MODER

FABRIZIO PAN (Melody Fall)

JACK OUT

Location: Bagno Peter?Pan – Viale delle Nazioni 260, Marina di Ravenna (RA)

Ingresso gratuito – Una notte di musica, mare e celebrazione per un decennio di passione, palco e sudore.

SUNSET RADIO – 10 ANNI DI PUNK ROCK RAVENNATE

Formati a Ravenna nel 2016, i Sunset Radio rappresentano una delle realtà più solide dell’alternative/punk rock italiano. Con influenze che spaziano dal punk californiano anni ’90 al pop-punk moderno, la band si distingue per uno stile energico, melodico e diretto. Dopo l’EP d’esordio “Dreams, Memories and Late Night”, sono seguiti tre album in studio, numerosi tour internazionali (Giappone, Russia, Svizzera, Austria) e aperture a band del calibro di Bad Religion, Millencolin, Zebrahead, Our Last Night, Punkreas e Teenage Bottlerocket. Nel 2022 la band ha inaugurato una nuova fase con l’ingresso del cantante Enny, ex voce dei Now.Here, pubblicando il disco “Thank You, Goodbye!”. Con i recenti singoli in italiano, tra cui “Va bene lo stesso” e “Rimani (nella mente)”, i Sunset Radio dimostrano di saper evolvere mantenendo intatta la loro identità musicale.