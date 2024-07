SUNSET RADIO: Ascolta il nuovo singolo “BOYBAND RMX”

Nuovo singolo super estivo in questo 2024 per quanto riguarda i Sunset Radio, band ormai consolidata nella scena alt-rock italiana.

Il brano, “BOYBAND RMX”, prodotto da Federico Ascari (Naska, Finley…) è un remix della storica hit “Boy Band” della band romana Velvet, una scarica di emozioni che dagli anni 2000 vengono trasportate ai giorni nostri.

“Abbiamo cantato e ballato per anni sotto le note di questa canzone, e un giorno proprio tornando da un live nella capitale ci siamo chiesti, perché non farne una versione tutta nostra? Siamo molto legati a questo pezzo per le ‘good vibes’ che ci ha sempre trasmesso, e poi si sà che ci piace far festa, perciò quale canzone migliore di questa per ballare sotto un cielo estivo?”.

Il nuovo singolo verrà presentato dal vivo il 26 luglio all’interno della SummerSad Fest a Bellaria Igea Marina e il 14 agosto all’evento PUNKZ On The Beach al Finisterre Beach di Marina Di Ravenna assieme ai Cara Calma.