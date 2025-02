SUNSET RADIO: Ascolta ora il nuovo singolo “Chiedimi come stai”

L’alternative rock/pop-punk band SUNSET RADIO, torna con il nuovo singolo “Chiedimi Come Stai”, un brano che esplora la frustrazione di una relazione segnata dall’incomunicabilità. Con un sound intenso e crescente, “Chiedimi Come Stai” racconta il conflitto di chi si sente ignorato, costretto a sopprimere se stesso. Il testo mette in luce il peso del non essere ascoltati: “Perdo il conto delle volte che mi perdo mentre tu / gridavi forte e io zitto”. La domanda “Chiedimi, come va?” diventa il simbolo di un bisogno di connessione che rimane inevaso. “Chiedimi Come Stai” è un invito a riflettere sull’importanza di un ascolto autentico nelle relazioni. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano è un grido di comprensione ed empatia.