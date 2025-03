SUNSET RADIO – Fuori ora il video di “Chiedimi come stai”

È online il nuovo videoclip dei SUNSET RADIO per il brano “Chiedimi come stai”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video è stato girato presso il suggestivo Teatro Goldoni di Bagnacavallo, uno spazio messo gentilmente a disposizione dal Comune, che la band desidera ringraziare per il supporto e la collaborazione.

La scelta del teatro come location non è casuale: uno spazio solitamente gremito di spettatori diventa, in questo caso, la cornice di una storia intima e silenziosa. I veri protagonisti del video sono infatti una coppia di ballerini, Rocco Suma e Lorenza Matteucci, che, attraverso la danza, cercano di comunicare tra loro, affrontando le difficoltà di comprensione che caratterizzano molte relazioni contemporanee.

Il videoclip, interamente in bianco e nero, è stato diretto da Edoardo Giuliani, videomaker e amico con cui la band collabora da anni. Le inquadrature, i tagli e le luci contribuiscono a creare un’atmosfera sospesa ed emotiva enfatizzando il contrasto la grandiosità vuota del teatro e la fragilità del rapporto umano.

Con questo video, i SUNSET RADIO scelgono di mettersi in disparte, lasciando che siano i movimenti e le emozioni dei protagonisti a raccontare la storia, in una narrazione visiva che punta dritto al cuore.