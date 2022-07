Sunset Radio: Guarda il video di “Ghosts & Cigarettes”

L’alternative rock band Sunset Radio ha rilasciato un nuovo video per il secondo singolo tratto dal nuovo album in uscita in autunno. Il brano intitolato “Ghosts & Cigarettes” è disponibile in streaming QUI. La traccia – autoprodotta dalla band e registrata al Seahorse studio di Ravenna dall’ormai amico/produttore storico Fabrizio Panbarco (Melody Fall) – è un grido alla voglia di scappare dalle ansie e dalle paure che ogni giorno ci opprimono sempre più, il bisogno di lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e cercare di trovare la giusta strada.

A proposito del singolo la band spiega: “’Ghosts & Cigarettes’ è probabilmente uno dei brani a cui siamo più legati in assoluto del disco, ricco di emozioni e molti stati d’animo che sono la sua forza. Ha un riffing molto serrato, chitarre dritte e batteria saltellante arrivando a volte a uscire fuori dagli schemi e lasciandoci gridare le nostre verità così come le conosciamo. Abbiamo scritto il brano in poco più di due giorni, subito dopo la nascita della figlia del nostro chitarrista Matteo e sapete… a volte la vita riserva cose speciali e quando capitano ti senti come protetto da uno scudo sentendoti forte, a volte addirittura invincibile. Il testo nasce da una riflessione molto personale, una serie di domande che riguardano noi stessi e noi in relazione alle persone che abbiamo a cuore e che ci circondano. La canzone parla di ansie, di paure, di vecchi fantasmi che ritornano dal passato per farci rivivere i nostri errori e non farceli dimenticare, di una voglia intrinseca nelle persone di volere scappare e lasciarsi tutto alle spalle. Ma è veramente tutto da buttare quello che ci circonda? Veramente vogliamo buttare via il nostro passato e lasciarci tutto alle spalle? Io credo di no. Non posso offrire più che quello che io non ti dia già, ma questo è tutto quello che ho e se lo saprai valorizzare beh, allora forse impareremo dai nostri errori e magari invecchieremo insieme, felici”.