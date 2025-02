SUNSET RADIO: Nuovo singolo e shows in arrivo!

Tornano i SUNSET RADIO, band alternative rock/pop-punk tra le più promettenti del panorama italiano! Il quintetto ha infatti annunciato due date live imperdibili a Roma (Wishlist Club) e Perugia (Geralt Club) previste il 21 e 22 febbraio in concomitanza con l’uscita del loro nuovo singolo “Chiedimi Come Stai”.

“Il brano mette in luce il peso del non essere ascoltati, è un grido al bisogno di connessione tra gli individui, che troppo spesso rimane inevaso” spiega la band. Tante le novità previste per il 2025 in casa Sunset, stay tuned!