Super festa di compleanno con KRANG, THE RUBBER ROOM, SLUDDER, STILL NO ONE, MYSTIC MAJESTY più ANDY RAMPONI e ACCORDING TO JACK in acustico.

La serata inizierà presto con aperitivo organizzato dalla Sick Family:

Apertura porte ore 18

Inizio aperitivo ore 18.30

Inizio set acustici ore 18.45

Inizio serata ore 20.00

Euro 15 Ingresso concerti + aperitivo comprensivo di 1 consumazione

Euro 12 ingresso concerti dalle ore 20.

Tanti Auguri a Simona e Andrea!