SUPER TOPPER: l’album di esordio

Anticipato dai singoli Il più alto dei rami e Tu non ritorni, venerdì 17 marzo 2025 è uscito l’album d’esordio omonimo dei Super Topper, per l’etichetta Rocketman Records. Si tratta di un disco che parte dalle storiche influenze punk e hardcore che fanno parte del bagaglio delle precedenti esperienze musicali dei membri del gruppo, per unirle a un approccio più introspettivo, melodico, alternative rock e mediato da sonorità che sembrano richiamare la tradizione angloamericana, fra Midwest e revival emo.

“È difficile parlare del nostro primo album senza riferimenti alla nostra passata esperienza punk/hardcore, alla fine della quale abbiamo cominciato a comporre proprio senza la pressione dell’essere potenti, veloci, cattivi”, spiegano i Super Topper. “Non ci siamo dati particolari aspettative perché stavamo suonando solo per noi stessi, ma poi i pezzi hanno cominciato a prendere forma e così è nato a tutti gli effetti il progetto”.

Con l’obiettivo, in saletta e poi in studio, di non cadere mai in una forzata ricercatezza tecnica lasciando invece fluire stati d’animo in forma di parole e musica, i Super Topper hanno dato nascita a un disco che se al giorno d’oggi non può forse definirsi nuovo, può risultare quantomeno “diverso”, a maggior ragione nel panorama musicale italiano.