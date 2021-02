Supporta la SKALETTA ROCK CLUB e lo SHAKE CLUB: Las * Pezia Rockers

In questi mesi tremendi per la musica dal vivo e per i locali che l’hanno sempre ospitata e promossa, si sono susseguite campagne di sostegno per i locali stessi.

Segnaliamo questo fundrising messo su dai ragazzi della Skaletta Rock Club e dello Shake Club, storiche venue di La Spezia.

Di seguito il comunicato.

25 anni fa stampammo le prime magliette “LAS PEZIA Rockers”.

Il motivo era quello di far nascere un movimento, un collettivo che noi sentivamo “giusto”.

Una t-shirt nata come simbolo di buon auspicio. C’era dentro l’orgoglio, l’entusiasmo, la consapevolezza di appartenere a un territorio difficile che sentivamo nostro.

Adesso la decisione di ristamparle in un periodo complicato per tutta la comunità, con la speranza di ripartire, di resistere e dar vita, perché no, a un nuovo corso.

Con coraggio e lungimiranza, come facemmo 25 anni fa!

Se vi va, comprate la t-shirt, ci aiuterete a far sopravvivere i nostri/vostri spazi, i live, un certo modo di fare cultura che rischia di scomparire per sempre nell’indifferenza generale.

FIGHT COVID, DANCE SOONER!

Skaletta e Shake

Las*Pezia



Il ricavato della vendita delle magliette Las*Pezia Rockers sarà interamente donato ai club Skaletta e Shake, attualmente chiusi come da disposizioni di legge.

La campagna di pre-ordine delle t-shirts terminerà il 2 Marzo 2021.

Collegatevi al sito di Striped Music per tutte le info e per supportare questa bella iniziativa.

Las Pezia Rockers Fundraising – StripedMusicCom