Surf Cassette il nuovo singolo “Io per lei”

È disponibile dal 30 maggio 2025 Io per lei, il nuovo singolo autoprodotto dei Surf Cassette. La band milanese, attiva dal 2015, torna con un brano che conferma l’approccio personale e indipendente del trio, in equilibrio tra garage pop, lo-fi, indie rock e suggestioni surf.

Il brano anticipa una nuova fase del progetto, mantenendo la cifra stilistica che ha caratterizzato il percorso del gruppo fin dagli esordi: atmosfere leggere e malinconiche, melodie semplici e dirette, e un’estetica che richiama la spontaneità dei primi lavori.

I Surf Cassette si sono fatti conoscere nel circuito indipendente con un EP d’esordio autoprodotto nel 2017, seguito dal singolo Like a Drug nel 2018 e dall’EP in italiano Non così diversi, pubblicato nel 2021. La band si è esibita in numerosi spazi live del nord Italia, costruendo nel tempo un’identità che mescola riferimenti internazionali con una sensibilità locale.