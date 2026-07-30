Surfest 2026

Il Surfest torna sulla costa adriatica del Salento con quella che si preannuncia come l’edizione più ambiziosa della sua storia. Il 2 e 3 agosto 2026, la Zona Ricci di San Foca (Melendugno, LE) ospiterà due giornate a ingresso gratuito dedicate a punk rock, cultura outdoor e sport, con una line-up internazionale capace di unire leggende della scena, nuovi fenomeni e realtà italiane.

Nato nel 2022 grazie all’APS Surfest, in collaborazione con il Surfbar e con il patrocinio del Comune di Melendugno, il festival è diventato in pochi anni un appuntamento fisso per la scena underground del Sud Italia, affiancando alla musica live attività come skate contest, SUP, yoga, mercatini di artigianato locale e vinyl selection.

Dr. Chud’s X-Ward aprono il tour europeo

Headliner della prima giornata saranno i Dr. Chud’s X-Ward (USA). La data di San Foca rappresenterà infatti la prima tappa europea del “Back to the E.R. World Tour 2026” del progetto guidato da David Calabrese, meglio conosciuto come Dr. Chud, storico batterista dei Misfits tra il 1995 e il 2000, periodo in cui la band pubblicò gli album American Psycho e Famous Monsters.

Il concerto, della durata di circa novanta minuti, proporrà i grandi classici del repertorio horror punk dei Misfits degli anni Novanta insieme ai brani degli X-Ward.

The Whops: il fenomeno social arriva in Salento

Tra gli ospiti più attesi ci sono anche i The Whops, giovane duo formato dai fratelli italiani Freddie e Frankie, trasferitisi a Londra e diventati in pochissimo tempo uno dei casi più sorprendenti della nuova scena punk.

Partiti dalle esibizioni di strada tra Camden e West London, hanno conquistato milioni di visualizzazioni sui social, suonato insieme a Paul Simonon dei Clash, aperto un concerto degli Offspring alla O2 Arena di Londra e ottenuto importanti partecipazioni a eventi come il Rebellion Festival e l’NFL London Game.

Dall’horror punk ai veterani del Salento

Completa la line-up internazionale The Crimson Ghost di Bergamo, formazione nata come tribute band dei Misfits e oggi autrice di un proprio repertorio che mescola horror punk, hardcore, metal e grunge. La band porterà sul palco anche il proprio suggestivo spettacolo accompagnato da proiezioni di film horror vintage.

Il 3 agosto sarà invece la volta dei salentini Lilly Noiz, storica formazione punk hardcore attiva fin dai primi anni Novanta, tornata negli ultimi anni per celebrare il ricordo del chitarrista e fondatore Andrea e riportare dal vivo uno dei nomi più rappresentativi della scena pugliese.

A presentare entrambe le giornate sarà Ketty Passa, voce di Virgin Radio, cantante e conduttrice da sempre vicina al mondo rock.

Musica, sport e ingresso gratuito

Oltre ai concerti, il Surfest offrirà un ricco programma di attività dedicate alla cultura outdoor con contest di skate, SUP, sessioni di yoga, mercatino artigianale, area food e selezioni in vinile.

L’ingresso sarà gratuito e le attività prenderanno il via ogni giorno dalle ore 16:00.

Dopo aver ospitato nelle precedenti edizioni artisti come Er Piotta, DJ Gruff, Bassi Maestro, Frankie Hi-NRG e Marky Ramone DJ Set, il Surfest conferma la propria crescita proponendo un cartellone capace di mettere insieme la storia del punk e le nuove generazioni.