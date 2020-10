Svetlanas: Domenica alla Grotta Rossa (Rimini)

DOMENICA 11 OTTOBRE presso lo spazio pubblico autogestito Grotta Rossa di Rimini, super serata Punk Hc con gli Svetlanas, Obscene Revenge e gli Stanis.

Il concerto si svolgerò nell’ampio giardino esterno del locale, ma è consigliatissima la prenotazione (soprattutto in caso di pioggia)



Grotta Rossa (Spazio Pubblico Autogestito)

Via della Lontra, 40 Rimini, 47923 Rimini, Emilia-Romagna

Contributo serata – 5€ – Biglietti in cassa

Giardino : capienza 200 posti (ticket 5€) – IN CASO DI MALTEMPO ci si sposta nella sala Interna con 50 posti disponibili : (ticket 6€)

E’ SUPER CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE, IN MODO DA POTER GESTIRE AL MEGLIO L’AFFLUENZA IN CASO DI PIOGGIA. IN CASO CONTRARIO CHI PRIMA ARRIVA MEGLIO ALLOGGIA!

INIZIO 18:00 – FINE 21:00

Bar Esterno

PORTATE LA VOSTRA MASCHERINA!

Troverete ad attendervi gel disinfettante nei punti focali del giardino.

Se avete più di 37,5 di febbre vi chiediamo di stare a casa.

Sarà bellissimo vederci ma ricordiamoci di mantenere le distanze di sicurezza!

Informazioni dettagliate le troverete stampate in loco.



Il Concerto sarà svolto facendo ricorso a tutte le misure organizzative e logistiche necessarie al rispetto delle normative vigenti volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.Siamo consapevoli di dover adottare, durante il concerto, tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.



ARTWORK

https://www.facebook.com/lc.cimaz



SUPPORTA True Believers DIY Booking = SUPPORTA Distruggi La Bassa Festival 2021

https://www.facebook.com/GrottaRossaSpazioPubblicoAutoge…/

https://www.facebook.com/TRUEBELIEVERSBOOKING/



SVETLANAS

https://www.facebook.com/svetlanas77/

OBSCENE REVENGE

https://www.facebook.com/ObsceneRevengepunx/

STANIS

https://www.facebook.com/stanispunxhc/