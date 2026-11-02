SVETLANAS: il 6 novembre una serata DIY al Sottoscala9 di Latina

Venerdì 6 novembre il Sottoscala9 di Latina ospiterà una serata dedicata alla musica indipendente e alla cultura alternativa, organizzata da LTxHC, S9 Circolo ARCI e 1904 Recording Studio.

A guidare la line-up saranno gli Svetlanas, band milanese thrashcore punk attiva da oltre 15 anni sui palchi internazionali, con la frontwoman Olga e il loro messaggio contro razzismo, fascismo e omofobia.

In programma anche i Failed, con il loro hardcore old school senza compromessi, e i Tsubo, da oltre vent’anni nella scena underground italiana, che per l’occasione proporranno una setlist speciale ripercorrendo la propria storia insieme ad alcuni amici delle passate formazioni.

Ad aprire e chiudere la serata ci penseranno Obtego e Bazooka, tra influenze crossover e sfuriate grindcore. A completare il programma ci sarà Bia, resident DJ della serata, con una selezione dedicata a metal, hardcore, punk e riot.

Appuntamento venerdì 6 novembre al Sottoscala9 Circolo ARCI, in via Isonzo 194 a Latina, per una serata all’insegna del DIY e della musica indipendente.