SVETLANAS lanciano il nuovo brano “Noise For The Silent” featuring Lou Koller dei Sick Of It All

Il gruppo thrash punk SVETLANAS è pronto a scuotere il mondo della musica con l’uscita del loro nuovo singolo “Noise For The Silent”, in collaborazione con una vera icona del punk hardcore Newyorkese, Lou Koller dei Sick Of It All. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte di Mercoledì 2 Ottobre 2024 (1:00pm CEST)

Noise For The Silent” è una scarica di energia pura, un inno alla ribellione e alla giustizia, che si fa portavoce di tutti coloro che non hanno voce. Il testo incarna lo spirito combattivo degli SVETLANAS, con una chiamata alle armi contro le ingiustizie e l’oppressione, invitando tutti a scendere in strada per combattere per la libertà e i diritti.

Lou Koller, frontman dei Sick Of It All, unisce la sua potenza vocale alla carica travolgente degli SVETLANAS, creando una combinazione esplosiva che porta il brano a un nuovo livello di intensità. Con la sua caratteristica attitudine senza compromessi, Koller aggiunge una forza brutale e ispirante che rende “Noise For The Silent” un pezzo imperdibile per ogni amante del punk e dell’hardcore.

“Noise For The Silent” non è solo un brano: è un manifesto. Le parole urlano di resistenza e lotta collettiva, alimentate da un ritmo travolgente e da riff taglienti che trasmettono una sensazione di urgenza. È una chiamata ad unirsi, a non arrendersi mai di fronte all’oppressione, e a ricordare che, con l’unità, la vittoria è possibile. Disponibile dal 2 Ottobre 2024 su tutte le piattaforme digitali.