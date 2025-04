Sweet sixteen Riccobellis!

Milano, Bergamo e Brescia riunite per festeggiare il sedicesimo compleanno dei Riccobellis.

Sul palco del Carmen town di Brescia, hanno aperto la serata i Mc Bain, punk rock band milanese, con influenze pop e indie, nata nel 2015, per lasciare poi spazio agli Hakan, trio Bergamasco sulla scena dal 2014, che mixa garage punk e powerpop, e infine ai festeggiati della serata: i Riccobellis.

Come disse Joe Strummer “Se il primo disco dei Ramones non fosse esistito, non so se saremmo riusciti a creare una scena”

Ed è proprio questo che sono riusciti a ricreare l’8 marzo questi tre fantastici gruppi, con il loro stile caratteristico, genuino e perfettamente allineato con la scena punk rock.

I Riccobellis hanno all’attivo numerose uscite discografiche e più di 200 concerti. Hanno macinato kilometri on the road portando la loro musica in tutta Europa, ma è nella loro città, dove sono nati e cresciuti, che riescono ad esprimere al meglio la loro voglia di continuare a celebrare la loro musica e il loro spiccato senso di appartenenza al genere.

E allora buon sedicesimo compleanno ragazzi, sperando di poterne festeggiare tanti altri con la vostra energia e la vostra voglia di fare punk!