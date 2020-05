Nei giorni scorsi è uscito per Fat Wreck Chords “Sirens”, un nuovo 7″ degli Swingin’Utters. Il 45 giri della punk rock band di San Francisco è stato stampato in 385 pezzi in vinile rosso.

Questa la tracklist:

1. Sirens

2. Innocence

3. Louise and Her Spider (Alt mix)

4. Dubstep (Alt mix)