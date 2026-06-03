T.F.V: fuori il nuovo singolo “Vita Punk”

In uscita venerdì 29 maggio, “Vita Punk” è il nuovo singolo dei T.F.V., un brano che raccoglie l’essenza della cultura punk rock tra libertà, identità e spirito DIY.

Il pezzo si muove tra chitarre aggressive e ritmiche serrate, raccontando un percorso di vita vissuto fuori dagli schemi e in opposizione alle convenzioni, trasformando rabbia e appartenenza in energia condivisa.

Nel brano partecipano anche Seby dei Derozer e Giorgio dei Rumatera, due presenze che arricchiscono il singolo con un valore simbolico oltre che musicale, rappresentando un ponte tra esperienze diverse della scena punk italiana.

Attivi dal 2008, i T.F.V. tornano così con un nuovo capitolo del loro percorso tra dischi e live in Italia e all’estero.