T-Rex Squad pubblicano #manifesto, il nuovo album

I T-Rex Squad annunciano l’uscita del loro nuovo album, #manifesto, il primo full length della band. Questo lavoro rappresenta una tappa fondamentale nella carriera della band: è il loro terzo progetto discografico, che per la prima volta condensa l’energia della band sulla lunga distanza e incapsula gli elementi definitivi del loro sound nella loro crescita, a partire dalla formazione del gruppo, avvenuta nel febbraio 2019.

#manifesto è il frutto di un periodo di evoluzione e cambiamento per i T-Rex Squad. Il rinnovamento della line-up e le esperienze personali dei membri hanno influenzato profondamente sia il suono che i testi del disco. La band considera questo il miglior lavoro realizzato fino ad ora, sia come collettivo che come musicisti. Musicalmente, l’album prosegue il percorso tracciato dal precedente #alladeriva, consolidando e arricchendo ulteriormente lo stile caratteristico del gruppo.

Una delle novità più rilevanti di #manifesto risiede nei testi. Gli undici brani che compongono l’album sono fortemente incentrati sui valori fondamentali della band: antifascismo, antirazzismo, antisessismo, solidarietà e uguaglianza. Tuttavia, l’album lascia spazio anche a momenti di introspezione e malinconia, ispirati da esperienze di vita vissuta, sogni, incertezze e paure.

Il disco vanta la collaborazione di artisti che condividono la visione musicale e sociale dei T-Rex Squad. I featuring presenti nell’album rappresentano l’eterogeneità e l’inclusività che caratterizzano il punk/hardcore. Tra gli ospiti: Ivan (voce Straight Opposition), Seby (voce Derozer), Olly (voce Shandon & The Magnetics), Steno (voce e armonica Nabat), Paso (tastiere Studio 73) e Ottone Pesante (fiati).

Nonostante la serietà dei temi trattati, i T-Rex Squad non hanno rinunciato all’ironia e alla stravaganza che li contraddistinguono fin dagli inizi.

Il disco è stato registrato a febbraio 2024 presso lo Studio73 di Ravenna, con la produzione di Gasterecords, Rumagna Sgroza, Rusty Knife e Underground Stars Records. Tutti i brani sono stati scritti e composti dalla band, con l’eccezione della traccia d’apertura, “Salò o le 120 giornate di Sodoma”, che include un’intervista a Pier Paolo Pasolini poco prima della sua scomparsa.

#manifesto sarà disponibile su vinile, CD e musicassette. I T-Rex Squad sono entusiasti di condividere con il pubblico questo nuovo capitolo della loro storia e attendono con impazienza di portare l’album dal vivo sui palchi d’Italia.