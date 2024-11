TALCO – 20 Anni di Live: è uscito il nuovo album dal vivo

Il nuovo album dal vivo dei TALCO rappresenta una tappa naturale del loro viaggio ventennale. Durante il tour del 2022 dedicato all’album Videogame, la band ha deciso di noleggiare un mixer per le date live, con la possibilità di registrare ogni concerto. Alla fine del tour, il gruppo si è ritrovato con ben 34-35 scalette che hanno costituito la base per la creazione di un vero e proprio album live.



L’intero progetto si basa sull’autenticità: nulla è stato modificato o sovrainciso in studio. Ogni traccia è stata selezionata, “pulita” e mixata con l’obiettivo di rappresentare la vera essenza dei TALCO dal vivo. La musica, l’energia, l’ironia, i momenti goliardici e il calore del pubblico: tutto è stato preservato, senza compromessi, per offrire un album autentico, lontano dalla perfezione artificiale, ma fedele alla realtà del palco.

Un aspetto distintivo di questo lavoro è il suo carattere completamente DIY, frutto della collaborazione dell’intera famiglia Talco. Le registrazioni sono state curate da Matteo “Houdini” Piccolo durante il tour, mentre il mixaggio è stato realizzato da Edoardo “Dodi” Pellizzari presso l’Overdrive Recording Studio. La band stessa ha lavorato intensamente per oltre un mese in studio, editando il materiale raccolto in un anno di tour europeo.

Dopo 10 anni dal loro ultimo live album, i TALCO tornano con un lavoro che celebra non solo la loro carriera, ma anche il loro modo di intendere la musica. Per una band come loro, il vero Greatest Hits non può che essere un live album. Con una tracklist sempre più completa, i TALCO festeggiano 20 anni di carriera, sottolineando che ogni traguardo è solo l’inizio di un nuovo percorso.

Tutto pronto per il mega tour dell’anno prossimo:

10/01 || DE – MUNICH @ Backstage (*)

11/01 || CH – ZURICH @ Dynamo (*)

31/01 || DE – COLOGNE @ Live Music Hall (*)

01/02 || DE – WIESBADEN @ Schlachthof (*)

(*) + ??????? & ??? ??????? ???? + ??? ????

07/02 || DE – BERLIN @ So36 (>)

08/02 || DE – BERLIN @ So36 (*)

14/02 || DE – HAMBURG @ Markthalle (>)

15/02 || DE – HAMBURG @ Markthalle (*)

(>) + ???????? + ?????

(*) + ??????? & ??? ??????? ???? + ??? ????

07/03 || EUS – IRUÑA @ Sala Totem Aretoa + ?Ñ??? + ???????

08/03 || ES – ZARAGOZA @ Oasis Club Teatro + ????????

14/03 || CAT – BARCELONA @ Paral•lel 62 + ???? ?????? + ??? ????

15/03 || ES – MADRID @ Sala La Riviera + ??????

21/03 || CZ – PRAGUE @ Futurum Music Bar + ?????

22/03 || AT – VIENNA @ Arena Wien + ? ??? ????? ???

11/04 || EUS – BILBAO @ Sala Santana 27 + ??????

12/04 || ES – VALLADOLID @ Sala LAVA + ??? ???Í??

(Laboratorio de las Artes de Valladolid)