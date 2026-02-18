Punkadeka festival 2026- MXPX
TALCO al Punkadeka Festival 2026

byDeka
18 Febbraio 2026
Il Punkadeka Festival 2026 annuncia la partecipazione dei TALCO, la band punk-rock italiana più conosciuta all’estero, tra i protagonisti della nuova edizione in programma sabato 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

Con oltre 20 anni di carriera, otto album in studio, migliaia di concerti in tutta Europa e una presenza costante nei maggiori festival internazionali, i TALCO rappresentano una delle realtà più solide e rispettate della scena punk-rock contemporanea.

Nati a Marghera (Venezia) nel 2001, i TALCO hanno costruito negli anni un percorso unico, definito dal loro inconfondibile stile punkchanka: una miscela esplosiva di punk-rock, ska, folk mediterraneo e influenze latine che trasforma ogni concerto in un’esperienza collettiva potente e partecipata.

Band da sempre legata all’autonomia artistica e all’impegno sociale, i TALCO hanno condiviso i palchi con nomi storici del punk mondiale come NOFX, prendendo parte nel 2024 al loro tour finale, e sono stati l’unica band italiana a partecipare al tour europeo Punk In Drublic al fianco di NOFX e Pennywise.

Il 5 settembre 2026 non sarà una data qualsiasi: sarà la tappa conclusiva del lungo tour celebrativo per i 20 anni della band, una vera e propria festa esclusiva che chiuderà un capitolo fondamentale della loro storia. Milano diventerà così il punto di incontro finale di un percorso ventennale fatto di coerenza, energia e legame profondo con il pubblico.

La presenza dei TALCO rende il Punkadeka Festival 2026 un appuntamento imperdibile, che vedrà sul palco anche gli MXPX, storica band americana punk-rock, insieme ad altre band che verranno annunciate nelle prossime settimane.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, per una giornata all’insegna del punk-rock internazionale e dell’energia dal vivo.

Ulteriori dettagli su lineup completa, orari e biglietti saranno comunicati a breve attraverso i canali ufficiali del festival.

Dal pomeriggio fino a tarda sera, Punkadeka Festival è pronto a regalarvi una giornata unica, intensa e irripetibile.

Non sarà solo un festival, ma un vero punto di incontro per chi vive il punk rock come energia, comunità e passione.
L’Idroscalo di Milano si prepara ad accogliere un evento che farà parlare tutta la scena.

È atteso pubblico da tutta Europa… e i biglietti stanno andando velocemente.

Non rischiare di restare fuori: assicurati subito il tuo su DICE
https://link.dice.fm/x826b6762fe6

 

 

