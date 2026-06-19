TALCO, esce il nuovo singolo e video: “DiscoRotto Talent Show”

La storia continua. E questa volta il bivio è ancora più sottile, più ambiguo e forse più pericoloso.

Dopo aver attraversato l’alienazione della competizione (Dalla Mia Parte Della Strada) e il cinismo giudicante di una società in platea (Banality DeathMatch), il protagonista si trova davanti a una nuova scelta. Due porte, ancora una volta.

Ma stavolta la questione è più personale, più intima: ha senso, per chi fa musica, prendere posizione? Esporsi davvero?

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Non ha dubbi. Non sceglie il Disco Inferno, rifiuta quel meccanismo tossico fatto di consenso costruito e identità prefabbricate. Decide invece di attraversare una porta che sembra più vicina alla sua idea di musica e di vita: autenticità, libertà, espressione sincera.

Senza strategie, senza calcoli. Solo emotività, urgenza e il bisogno di dire qualcosa che conta.

Ma è proprio lì che il terreno inizia a cedere.

Quelli che sembravano ideali condivisi si rivelano rapidamente materia di consumo. Slogan ripetuti come mantra vuoti, retorica infantile, discorsi semplificati fino a perdere ogni significato.

In questo spazio, la musica smette di essere centrale — quando c’è, è solo un contorno. Ciò che conta davvero è l’apparire, il posizionarsi, il mostrarsi “dalla parte giusta”.

E così:

l’impegno diventa marketing;

la ribellione si trasforma in estetica;

l’antagonismo diventa facciata.

È il trionfo del “selfie della coscienza a posto”: un’esibizione ruffiana e volgare, dove si recita un copione non proprio, puntando il dito contro chi non lo segue.

Un teatro in cui tutto sembra puro, provocatorio, necessario — ma che nella sostanza resta sterile, superficiale, privo di reale incisività.

Da questo cortocircuito nasce “DiscoRotto Talent Show”, il nuovo singolo e video dei Talco: un altro capitolo del racconto che accompagnerà l’album FREEK.

Una fotografia lucida e amara di un contesto culturale dove anche il dissenso rischia di diventare intrattenimento, svuotato e replicabile all’infinito.

Musicalmente, il brano si inserisce nel solco del punkchanka della band — quell’urgenza sonora che mescola punk rock, ska, folk e influenze latin — ma con una tensione ancora più nervosa, quasi tagliente, perfettamente allineata a un testo che non cerca scorciatoie né compromessi.

Con oltre vent’anni di carriera, i Talco continuano a fare ciò che hanno sempre fatto: mettere in discussione, scavare sotto la superficie, rifiutare le semplificazioni. Anche quando questo significa esporsi davvero.

Perché, a quanto pare, non basta scegliere la porta giusta.

Bisogna anche capire cosa c’è davvero dietro.

Quando vedere i Talco dal vivo lo sapete:

Sabato 5 Settembre al Punkadeka festival di Milano!

Biglietti su https://link.dice.fm/x826b6762fe6