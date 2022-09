TALCO: fuori il video del nuovo singolo “Garage Jukebox”

I Talco stanno tornando con un nuovo album! Dopo aver superato l’uragano pandemico cavalcando con maestria le onde più tempestose della loro carriera con il side project “Talco Maskerade” e aver ridato gas al proprio potente motore con l’EP “Insert Coin”, è tempo per la band veneta di pubblicare il nuovo, attesissimo lavoro, dal titolo “Videogame”.

La notizia è nell’aria da tempo e la data di pubblicazione è dietro l’angolo (il 30 Settembre), ma i Talco hanno un’ultima sensazionale sorpresa da condividere con il loro trepidante pubblico.

Un nuovo singolo, tratto dall’album in arrivo, dal titolo “Garage Jukebox”. Un brano potente nei suoni ed intenso nei testi, che esalta le peculiarità artistiche della band, lasciando presagire un ottimo album all’orizzonte.

Il tutto impreziosito da un pregiato video musicale, a firma Daniele Bagolin e Irene Coccoli.











La band è reduce da un’estate a dir poco rovente, che li ha visti fregiarsi del titolo di prima band europea a presenziare all’intero Punk In Drublic Tour, il festival itinerante di Fat Mike, che li ha portati in tour coi suoi NOFX, coi Pennywise e molti altri nomi blasonati dell’universo punk.



I Talco commentano così il singolo: “Il garage e il jukebox sono metaforicamente due facce della stessa medaglia, una connessa all’altra: rappresentano l’isolamento dello scrittore, considerato dal suo ambiente un distributore freddo e automatico di idee, ma che, lontano dalle luci frenetiche dello show, riesce a proteggere in un angolo di solitudine i momenti migliori della sua vita, grazie alla scrittura. Di lì riparte per un nuovo videogame.