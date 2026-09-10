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TALCO: il FREEK TOUR 2027 arriva in Italia, tre date ad aprile tra Roma, Torino e Milano

byDeka
10 Settembre 2026
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Dopo l’ottima risposta del pubblico al Punkadeka Festival al Circolo Magnolia di Milano, i Talco annunciano finalmente le date italiane del FREEK TOUR 2027: tre appuntamenti ad aprile a Roma, Torino e Milano per portare anche sui palchi di casa il nuovo album FREEK.

Il tour europeo della band veneziana si arricchisce così di tre tappe italiane: si parte il 2 aprile all’Hacienda di Roma, per proseguire il 9 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino e chiudere il trittico il 10 aprile al Circolo Magnolia di Milano.

Proprio il Magnolia segna un ritorno particolarmente significativo. Dopo l’accoglienza ricevuta al Punkadeka Festival, i Talco torneranno sullo stesso palco pochi mesi dopo, questa volta con una data inserita a pieno titolo nel tour del nuovo disco.

FREEK apre infatti un nuovo capitolo nella storia della band e costruisce, brano dopo brano, un racconto che mette nel mirino conformismo, ricerca del consenso, identità costruite e contraddizioni del mondo contemporaneo. Dai primi singoli Dalla Mia Parte Della Strada e Banality DeathMatch fino a Disco Inferno, DiscoRotto Talent Show e Tinca, i Talco hanno progressivamente svelato l’universo narrativo del nuovo lavoro senza rinunciare alla miscela di punk rock, ska, folk e influenze latin che da oltre vent’anni identifica il loro suono.

Ed è naturalmente dal vivo che quella miscela trova la sua dimensione più esplosiva. Il FREEK TOUR 2027 sta già delineando una lunga corsa europea tra Germania, Austria, Repubblica Ceca, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Adesso, finalmente, si aggiunge anche l’Italia.

TALCO – FREEK TOUR 2027 | DATE ITALIANE

02.04.2027 – ROMA – Hacienda
09.04.2027 – TORINO – Hiroshima Mon Amour
10.04.2027 – MILANO – Circolo Magnolia

I biglietti per le tre date sono in vendita attraverso i consueti canali.

Tutte le informazioni e i biglietti: talco-punkchanka.com

Dopo oltre vent’anni di attività, otto album in studio e centinaia di concerti in tutta Europa, i Talco continuano così il loro percorso internazionale senza dimenticare i palchi italiani. Tre nuove occasioni per vedere dal vivo FREEK e ritrovare una band che ha fatto dell’energia, dell’attitudine e di un linguaggio musicale immediatamente riconoscibile i punti fermi della propria storia.

TINCA, GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/_Cr81KLmkM4

LE ALTRE DATE EUROPEE DEL TALCO FREEK TOUR 2027

09/01/2027 — HAMBURG, Grosse Freiheit 36

  • ON! (main support) + The Rumpled 

15/01/2027 — MUNICH, Backstage

  • The Rumpled 

16/01/2027 — WIESBADEN, Schlachthof

  • The Rumpled 

05/02/2027 — VIENNA, Arena

06/02/2027 — PRAGUE, Palác Akropolis

19/02/2027 — COLOGNE, Live Music Hall

  • The Rumpled 

20/02/2027 — BERLIN, Astra

  • The Rumpled 

27/02/2027 — MADRID, La Riviera

12/03/2027 — SANTIAGO DE COMPOSTELA, Sala Capitol

13/03/2027 — BILBAO, Santana 27

22/04/2027 — ZARAGOZA, Teatro de las Esquinas

23/04/2027 — BARCELONA, Razzmatazz

24/04/2027 — IRUÑEA, Sala Totem

? 13/05/2027 — ANTWERP, Kavka Oudaan

14/05/2027 — AMSTERDAM, Melkweg

15/05/2027 — LUXEMBOURG, Den Atelier

Il FREEK TOUR 2027 accompagnerà quindi l’uscita e la nuova fase dei Talco, portando sui palchi europei il materiale del nuovo album insieme ai brani che hanno costruito, in oltre vent’anni di attività, la reputazione della band veneziana come una delle realtà più solide della scena punkchanka europea.

Tutte le informazioni sul tour, sui biglietti e sulle prossime novità sono disponibili su talco-punkchanka.com.

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