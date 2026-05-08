TALCO, il nuovo singolo: “Disco Inferno” annuncia il prossimo album: FREEK

Eccoci di nuovo dentro la storia. E siamo proprio lì, sul bordo della vasca, mentre le stagioni calde iniziano a bussare e tutto sembra pronto per l’ennesimo tormentone estivo. Ma cosa c’è davvero dietro quella leggerezza obbligata, dietro quella colonna sonora che si insinua ovunque fino a diventare inevitabile?





Con “Disco Inferno”, i Talco aggiungono un nuovo tassello al racconto iniziato con Dalla Mia Parte Della Strada e proseguito con Banality DeathMatch. Il protagonista è ancora immerso nella sua gara di nuoto, ma qualcosa si incrina: la concentrazione si spezza, e la mente scivola altrove, verso un ricordo onirico fatto di scelte e deviazioni. Due porte davanti a sé.

Dietro una di queste si apre uno spettacolo tanto familiare quanto disturbante: un ingranaggio perfetto che trasforma perfetti sconosciuti in divi istantanei. Numeri falsi, streaming dopati, pubblicità fuorvianti, premi costruiti ad arte. Non serve contenuto, non serve urgenza. Basta avere il volto giusto, o la disponibilità a lasciarselo cucire addosso. L’importante è funzionare come contenitore.

L’arte e il talento vengono messi da parte, sacrificati sull’altare di una popolarità veloce e superficiale, alimentata da produttori, talent scout, burocrati e promoters che trasformano tutto in oro, almeno finché conviene.

Poi i numeri calano, il castello crolla, e resta solo il vuoto: debiti, ansie, silenzio. L’ex-divo viene abbandonato da chi ne aveva costruito l’immagine, lasciato solo in un inferno lucido e alienante.

È questa la porta che ha scelto il protagonista? È davvero il Disco Inferno?

Musicalmente, i Talco restano fedeli al loro marchio di fabbrica, quel punkchanka esplosivo che mescola punk rock, ska, folk e influenze latin, ma qui l’urgenza si fa ancora più nervosa, più tagliente, perfettamente in linea con un brano che smonta senza pietà i meccanismi dell’industria musicale contemporanea.

E mentre la storia continua a prendere forma, arriva anche l’annuncio che segna un nuovo capitolo: i Talco pubblicheranno il loro nuovo album, FREEK.

PRE-ORDER DISPONIBILE ORA

L’era FREEK è ufficialmente iniziata: è già possibile accedere al preorder ufficiale attraverso i distributori di fiducia della band, tra cui Cargo Records, 375media, Lost Merch, Merchcowboy, Coretex, Altafonte e altri.

Tutti i bundle e le opzioni sono disponibile su talco-shop.com, Lost Merch, Cargo, Altafonte e presso i rivenditori abituali.

È inoltre già attivo il pre-save su Spotify tramite la pagina countdown dedicata.

Non perdere l’occasione di esserci fin dal primo giorno.

Maggiori informazioni: talco-punkchanka.com