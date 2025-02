TALCO: Il tour dei 20 anni della band passa dal Legend di Milano ad aprile

La band Talco celebra 20 anni di carriera con un tour speciale che toccherà alcune delle città più importanti nella loro storia musicale.

Tra queste, non poteva mancare Milano, dove si esibiranno venerdì 26 aprile 2025 al Legend Club.

Dema, cantante, chitarrista e membro fondatore della band, commenta:

“Siamo sempre stati una band on the road, che suona per lo più lontana da casa, adottati da città diverse tra loro, ma allo stesso tempo sempre accoglienti nei nostri confronti. Il calore che abbiamo sentito inognuna di queste città ci ha sempre fatto chiedere da dove venissimo veramente come band, e la risposta è facile… da qualunque città ci abbia riservato un’accoglienza tale da farci sentire al posto giusto, e Milano è una di queste: in un paese in cui ci esibiamo sempre troppo poco purtroppo, Milano rappresenta un’oasi felice. Ci abbiamo suonato molte volte, specialmente dal tour di Silent Town in poi, e abbiamo avuto il piacere di essere invitati sia al Punk In Drublic del 2022, sia per il tour di addio dei NOFX. Non vediamo l’ora di tornarci ad aprile.”

La relazione tra i Talco e Milano si è rafforzata nel corso degli anni, grazie a concerti memorabili che hanno segnato tappe fondamentali della loro carriera. Dopo l’esperienza del Punk In Drublic Fest nel 2022, il festival itinerante creato dai NOFX, e la partecipazione al loro tour d’addio, i Talco sono pronti a tornare in una delle città che sentono come una seconda casa.

Talco: 20 anni di musica e impegno

Formati a Marghera (Venezia) nel 2004, i Talco sono noti per la loro miscela unica di ska-punk, punk-rock e sonorità folk. Con testi intrisi di temi sociali e politici, la band si è guadagnata un pubblico fedele non solo in Italia, ma anche a livello internazionale. Album come Combat Circus, Silent Town e And the Winner Isn’t hanno consolidato il loro status come una delle band più rilevanti della scena ska-punk contemporanea. Con migliaia di concerti in tutto il mondo, i Talco rappresentano una delle realtà italiane più apprezzate a livello globale.

