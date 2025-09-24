34K
TALCO: Il tour dei 20 anni torna in Italia: da Marghera a Torino, passando per Bologna e Livorno

24 Settembre 2025
Dopo il sold out al Legend Club di Milano ad Aprile, i Talco annunciano nuove date del tour che celebra i loro 20 anni di carriera. Un’occasione speciale per rivivere i momenti più importanti della loro storia musicale, ripercorrendo una carriera che li ha resi uno dei nomi più importanti della scena ska-punk europea.

Il tour proseguirà in autunno con quattro appuntamenti da non perdere:

Marghera: un ritorno alle origini, all’interno di Mediterranea Fest

La tappa di Marghera riveste un significato speciale: non solo segna il ritorno dei Talco nella terra in cui tutto è iniziato, ma avverrà all’interno del Mediterranea Fest, il festival organizzato da Mediterranea Saving Humans, che torna dal 2 al 5 ottobre 2025 al Centro Sociale Rivolta di Marghera, in collaborazione con Officina 31021.

Quattro giorni di incontri, musica, workshop e performance per ritrovarsi. Per ascoltare voci libere e costruire alleanze. Per dire insieme, forte e chiaro: STOP WARS, NOT PEOPLE.
In un presente che spesso divide e disumanizza, Mediterranea Fest vuole creare momenti in cui imparare, lottare per la diserzione alla guerra globale, emozionarsi e costruire pratiche concrete di umanità che si nutrono di reciprocità e solidarietà.

