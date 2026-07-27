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Talco: nuovo singolo e video, essere ovunque, non essere nessuno, la band di Venezia racconta il paradosso di “Tinca”

byDeka
27 Luglio 2026
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La storia va avanti, ma questa volta si fa più amara, più introspettiva. E forse anche più spietata.

D è ormai dentro il mondo che ha scelto. Ha rifiutato scorciatoie facili, ha preso posizione, ha inseguito un’idea di autenticità. Eppure qualcosa non torna.

Quella porta che sembrava giusta non si è rivelata esattamente come immaginava. E il dubbio inizia a insinuarsi.

È di notte che tutto esplode.

Nel sogno (o forse incubo) il palcoscenico che aveva sempre desiderato si trasforma in una condanna silenziosa.

Il sipario si apre, ma nessuno sembra accorgersi di lui. Corre, si agita, cerca disperatamente un riflettore che lo illumini, ma la luce scivola sempre altrove.

Non è abbastanza interessante? Non sta dicendo le cose giuste?

Allora prova a cedere e a recitare. In pratica: a diventare ciò che ha sempre criticato.

Indossa quel copione freddo, costruito e forse artificiale. Lo fa suo, convinto che sia l’unico modo per esistere davvero in scena.

Ma anche stavolta, niente. Il riflettore non arriva. Non è mai per lui.

È qui che prende forma “Tinca”, il nuovo singolo e video dei Talco.

La tinca è la metafora perfetta: un attore sempre presente, sempre in scena, ma mai davvero protagonista.

Una comparsa costante che si illude di far parte del centro, senza accorgersi di orbitargli attorno.

E la domanda resta sospesa, quasi scomoda: sarebbe cambiato qualcosa scegliendo un’altra strada? O il destino era già scritto, indipendentemente dalla porta attraversata?

Il brano affonda il colpo su una società fatta di presenze passive, di comparse compiaciute che recitano un ruolo senza più interrogarsi sulla propria identità.

Persone convinte di essere protagoniste mentre ripetono copioni altrui, fino a perdere completamente il volto.

Musicalmente, i Talco restano fedeli alla loro traiettoria: un punkchanka diretto, viscerale, che mescola energia e melodia con una tensione sempre più lucida.

Ma in “Tinca” c’è qualcosa di diverso: una malinconia sottile, una crepa emotiva che rende il messaggio ancora più tagliente.

Dopo aver smontato il culto dell’apparenza e il marketing dell’impegno, i Talco spostano lo sguardo su un piano ancora più profondo: quello dell’identità, del riconoscimento, del bisogno umano di esistere davvero.

E a questo punto la domanda non è più quale porta scegliere.

Ma se, in questo sistema, esista davvero un modo per non diventare solo una comparsa.

“Tinca” è un nuovo capitolo del percorso che porterà a FREEK, il prossimo album dei Talco, già annunciato e disponibile in preorder.

L’uscita del disco segna l’inizio di una nuova fase per la band veneziana, che continua a sviluppare una narrazione stratificata e sempre più critica nei confronti delle derive culturali contemporanee.

Il preorder è già attivo tramite i principali distributori indipendenti (Cargo Records, 375media, Lost Merch, Merchcowboy, Coretex, Altafonte e altri), con bundle ufficiali disponibili su talco-shop.com e nei canali abituali.

È già possibile anche effettuare il pre-save su Spotify tramite la pagina countdown dedicata.

Parallelamente, i Talco si preparano a riportare tutto questo anche sul palco, con una nuova serie di date in arrivo tra club e festival, dove il racconto di FREEK prenderà forma nella sua dimensione più naturale: quella live.

Perché, se c’è un posto dove smettere di essere comparse, è ancora sotto un palco.

TINCA:
https://talco.ffm.to/tinca

Dema, cantante della band, ci ha lasciato in esclusiva due parole circa il singolo e l’appuntamento da non perdere al Punkadeka festival:

D. si tuffa in acqua, è disorientato, sta partecipando ad una gara che non sente completamente sua, sogna il mare aperto, incontaminato, ma lo vede sempre più lontano, a causa delle sue scelte che hanno creato un’immagine di sé stesso, e lo portano a cercare un traguardo, circondato da tifosi e detrattori, che giudicano la sua vita in base ad un podio. Come è caduto dentro questa impasse? 
La risposta, abbiamo cercato di darla ma soprattutto di darcela su questo nuovo concept-album. In poco tempo dall’inizio del progetto ci è venuta in soccorso l’idea di descrivere i nostri primi 20 anni di piccole esperienze, racchiuse in una storia che però vuole spogliarsi di ogni tipo di inutile e falsa egolatria.
Apparentemente sembrerebbe una storia disimpegnata, una semplice un’autobiografia, romanzata in chiave onirica. Ma ogni respiro di questo album è frutto di una presa di posizione, una riflessione sul chi siamo e il nostro rapporto con il mondo circostante. Una carezza e una commiserazione, la panoramica delle nostre voci e dei nostri silenzi, del nostro esporci e nascondere la testa sotto la sabbia. Il voler pensare con la propria testa, ma annuire ad un branco. Freek non vuole essere la storia di D., ma di tutti coloro che senza alcuna pretesa, cercano di fare un’autoanalisi sulle proprie convinzioni, sulle proprie virtù e i propri vizi, sempre dalla stessa parte della strada, ma mai in una zona di comfort. Forse abbiamo detto tutto, ma non abbiamo detto niente, ma questo progetto è anche un percorso che andrà oltre l’album e speriamo che la gente lo accolga positivamente. Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto!
Il punkadeka festival arriva esattamente a chiudere il tour dei 20 anni, e quindi all’inizio di questa storia a cui teniamo particolarmente. E fa davvero piacere condividere tutto con un ambiente che ci ha sempre voluto bene dal nostro primo disco, e ha sempre speso belle parole nei nostri confronti. Quasi sicuramente la scaletta del concerto avrà anche qualcosa di nuovo, sperando venga apprezzato!
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