Talco: nuovo singolo e video, essere ovunque, non essere nessuno, la band di Venezia racconta il paradosso di “Tinca”

La storia va avanti, ma questa volta si fa più amara, più introspettiva. E forse anche più spietata.

D è ormai dentro il mondo che ha scelto. Ha rifiutato scorciatoie facili, ha preso posizione, ha inseguito un’idea di autenticità. Eppure qualcosa non torna.

Quella porta che sembrava giusta non si è rivelata esattamente come immaginava. E il dubbio inizia a insinuarsi.

È di notte che tutto esplode.

Nel sogno (o forse incubo) il palcoscenico che aveva sempre desiderato si trasforma in una condanna silenziosa.

Il sipario si apre, ma nessuno sembra accorgersi di lui. Corre, si agita, cerca disperatamente un riflettore che lo illumini, ma la luce scivola sempre altrove.

Non è abbastanza interessante? Non sta dicendo le cose giuste?

Allora prova a cedere e a recitare. In pratica: a diventare ciò che ha sempre criticato.

Indossa quel copione freddo, costruito e forse artificiale. Lo fa suo, convinto che sia l’unico modo per esistere davvero in scena.

Ma anche stavolta, niente. Il riflettore non arriva. Non è mai per lui.

È qui che prende forma “Tinca”, il nuovo singolo e video dei Talco.

La tinca è la metafora perfetta: un attore sempre presente, sempre in scena, ma mai davvero protagonista.

Una comparsa costante che si illude di far parte del centro, senza accorgersi di orbitargli attorno.

E la domanda resta sospesa, quasi scomoda: sarebbe cambiato qualcosa scegliendo un’altra strada? O il destino era già scritto, indipendentemente dalla porta attraversata?

Il brano affonda il colpo su una società fatta di presenze passive, di comparse compiaciute che recitano un ruolo senza più interrogarsi sulla propria identità.

Persone convinte di essere protagoniste mentre ripetono copioni altrui, fino a perdere completamente il volto.

Musicalmente, i Talco restano fedeli alla loro traiettoria: un punkchanka diretto, viscerale, che mescola energia e melodia con una tensione sempre più lucida.

Ma in “Tinca” c’è qualcosa di diverso: una malinconia sottile, una crepa emotiva che rende il messaggio ancora più tagliente.

Dopo aver smontato il culto dell’apparenza e il marketing dell’impegno, i Talco spostano lo sguardo su un piano ancora più profondo: quello dell’identità, del riconoscimento, del bisogno umano di esistere davvero.

E a questo punto la domanda non è più quale porta scegliere.

Ma se, in questo sistema, esista davvero un modo per non diventare solo una comparsa.

“Tinca” è un nuovo capitolo del percorso che porterà a FREEK, il prossimo album dei Talco, già annunciato e disponibile in preorder.

L’uscita del disco segna l’inizio di una nuova fase per la band veneziana, che continua a sviluppare una narrazione stratificata e sempre più critica nei confronti delle derive culturali contemporanee.

Il preorder è già attivo tramite i principali distributori indipendenti (Cargo Records, 375media, Lost Merch, Merchcowboy, Coretex, Altafonte e altri), con bundle ufficiali disponibili su talco-shop.com e nei canali abituali.

È già possibile anche effettuare il pre-save su Spotify tramite la pagina countdown dedicata.

Parallelamente, i Talco si preparano a riportare tutto questo anche sul palco, con una nuova serie di date in arrivo tra club e festival, dove il racconto di FREEK prenderà forma nella sua dimensione più naturale: quella live.

Perché, se c’è un posto dove smettere di essere comparse, è ancora sotto un palco.

TINCA:

https://talco.ffm.to/tinca