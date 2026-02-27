TALCO: online il nuovo singolo e video: “Banality DeathMatch”

Dopo aver aperto il racconto con “Dalla Mia Parte Della Strada”, i Talco svelano il secondo capitolo della storia: “Banality DeathMatch”, nuovo singolo accompagnato da un videoclip ufficiale.

GUARDA IL VIDEO:

Se nel primo brano il protagonista era intrappolato in una gara di nuoto che lo allontanava dal sogno del mare aperto, qui l’attenzione si sposta su chi quella gara la costruisce e la impone. Chi plasma l’immagine del nuotatore alienato, telecomandandolo dentro una piscina, cancellandone l’identità in cambio di consenso e approvazione? E perché il sogno deve essere giudicato e ridimensionato da una comfort zone che non rischia nulla?

“Banality DeathMatch” porta l’ascoltatore su un ring onirico, evocando ironicamente il celebre programma anni ’90 Celebrity Deathmatch, per raccontare un mondo dominato da haters e tribunali improvvisati. Ma il bersaglio non è solo l’odio digitale: il brano allarga lo sguardo a un’umanità cinica, invidiosa, superba e pavida, pronta a mettere alla gogna il prossimo attraverso slogan ruffiani e retorica superficiale, sempre protetta da una zona di comfort che pretende dagli altri ciò che non è disposta a mettere in gioco in prima persona.

È il paradosso dell’esposizione senza esposizione: condannare, giudicare, apparire nel giusto – senza mai rischiare davvero. Una dinamica che, secondo i Talco, sta progressivamente appiattendo il mondo della cultura e del confronto.

Musicalmente, il brano conserva l’inconfondibile marchio di fabbrica della band: quell’esplosiva miscela di punk rock, folk, ska e suggestioni latin – il loro celebre “punkchanka” – capace di unire energia e profondità, festa e riflessione.

Con oltre vent’anni di carriera, otto album in studio e centinaia di concerti in tutta Europa, i Talco continuano a usare la propria voce per interrogare il presente, scavando sotto la superficie dell’apparenza.

E questo è solo l’inizio: la storia aperta con Dalla Mia Parte Della Strada prosegue, capitolo dopo capitolo.

I Talco saranno ospiti del Punkadeka festival 2026, vi aspettiamo il 5 Settembre al magnolia!

https://link.dice.fm/x826b6762fe6