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TALCO: “Terra Libera”, il nuovo singolo e video interroga il rapporto tra arte, libertà e bisognodi consenso

byDeka
18 Settembre 2026
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La gara continua. Ma arrivato al giro di boa, D rallenta. E qualcosa, forse definitivamente, comincia a rompersi.

GUARDA IL VIDEO:

 

Con “Terra Libera”, nuovo singolo e video dei Talco, la storia che sta accompagnando il percorso verso FREEK torna nella piscina dove tutto era cominciato.

Mentre D nuota distratto dai propri pensieri, gli insulti del pubblico iniziano improvvisamente a sovrastare gli abbracci, fino quasi a soffocarlo. Quel bisogno di sentirsi accettato da un mondo con cui pensava di condividere lo stesso sogno del mare sta mostrando il proprio lato più amaro: l’accettazione esiste, ma soltanto finché si rispetta il copione. Finché si raggiunge il risultato che gli altri si aspettano. Finché si continua a nuotare dentro la piscina.

È da questa presa di coscienza che l’immaginazione torna a prendere il largo.

D si ritrova idealmente sulla riva del mare, mentre frammenti di vecchie rime riaffiorano e galleggiano davanti a lui, fino a ricomporsi magicamente in una nuova canzone. Sono le sue stesse parole a tornare indietro per interrogarlo: il richiamo del mare è diventato una preghiera ripetuta senza più vocazione? Oppure, nel tentativo di essere accettato, D ha semplicemente permesso agli altri di appropriarsi di quelle parole, piegarle ai propri bisogni e utilizzarle per continuare a vivacchiare al sicuro nella propria zona di comfort?

È qui che prende forma “Terra Libera”, un brano che porta il racconto di FREEK verso uno dei suoi nodi più interessanti: che cosa succede all’arte impegnata quando non è più l’artista a cercare di scuotere il pubblico, ma è il pubblico a pretendere di indirizzare, imbrigliare e definire l’artista?

È un ribaltamento sottile ma feroce. L’arte nasce per provocare una reazione, creare domande, mettere in discussione certezze. Ma quando intorno a essa si forma un mercato fatto di aspettative, appartenenza e consenso, anche il messaggio rischia di trasformarsi in un prodotto. Le parole vengono estratte dal loro contesto, gli ideali ridotti a formule da ripetere e il mare aperto, ancora una volta, ricondotto alle dimensioni rassicuranti di una piscina.

“Terra Libera” prosegue così la narrazione costruita dai Talco attraverso i singoli che stanno accompagnando FREEK: una storia surreale e metaforica nella quale il percorso di D diventa lo strumento per parlare di identità, consenso, omologazione, esposizione e delle contraddizioni che attraversano tanto la società quanto il mondo della cultura e della musica.

Un racconto che non offre risposte facili e che, capitolo dopo capitolo, continua piuttosto ad aggiungere domande. Perché forse il problema non è soltanto riuscire a raggiungere il mare. È capire quanto di quel sogno sia ancora realmente nostro.

FREEK TOUR 2027

Il nuovo album avrà naturalmente anche una dimensione live con il TALCO FREEK TOUR 2027, che tra gennaio e maggio porterà la band sui palchi di Germania, Austria, Repubblica Ceca, Spagna, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, con date in alcuni dei principali club europei.

Dopo l’ottima risposta al Punkadeka Festival al Circolo Magnolia di Milano, sono state annunciate anche le tre tappe italiane del tour:

02.04.2027 – ROMA – Hacienda
09.04.2027 – TORINO – Hiroshima Mon Amour
10.04.2027 – MILANO – Circolo Magnolia

Per i Talco sarà quindi anche un ritorno al Magnolia, questa volta all’interno del tour dedicato a FREEK.

Il calendario internazionale comprende inoltre concerti ad Amburgo, Monaco, Wiesbaden, Vienna, Praga, Colonia, Berlino, Madrid, Santiago de Compostela, Bilbao, Saragozza, Barcellona, Iruñea, Anversa, Amsterdam e Lussemburgo.

In alcune delle date tedesche saranno presenti anche The Rumpled, mentre gli ON! saranno main support ad Amburgo.

Biglietti, date e tutte le informazioni sul FREEK TOUR 2027: talco-punkchanka.com

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