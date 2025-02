TALIA CAVASU, nuovo singolo

Dopo “Fallito” e “Non mi fermo”, tornano in pista i Talia Cavasu con il nuovo singolo – fuori in tutti i digital stores – “Mi sfogo col pogo”.

Il loro stile unisce la potenza del punk-rock con la ballabilità, restituendo un’esperienza vivace e coinvolgente; facendo brillare le esibizioni dal vivo.

I Talia Cavasu sono una band punk-rock con influenze pop-punk e dance, nata in una cantina trasformata in sala prove a Villa Cortese, alle porte di Milano.

Meglio non farsi incantare dal nome del luogo, forviante, perchè ai Talia Cavasu, quando s’incontrano e cominciano a suonare, di cortese rimane poco!