Talia Cavasu pubblicano “Greatest Tits”, il primo “beast of” inediti in inglese

Si intitola Greatest Tits il nuovo lavoro dei Talia Cavasu: una raccolta di 13 brani inediti in lingua inglese che hanno accompagnato per anni la band sui palchi del Nord Italia. Canzoni già amate e cantate dal pubblico, ma mai pubblicate ufficialmente fino ad oggi.

Il disco si presenta come un “beast of” fuori dagli schemi, in pieno stile Talia Cavasu: diretto, istintivo, irriverente. Un modo per fissare su disco l’energia del live, ma anche per chiudere un capitolo.

Greatest Tits celebra l’identità della band, con una copertina che rende omaggio al concetto di famiglia e una raccolta che segna un passaggio importante, in vista del prossimo album di inediti in italiano, attualmente in preparazione.