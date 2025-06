TALKING HEADS: per la primissima volta ecco il video di “Psycho Killer”

Psycho Killer dei Talking Heads è, senza ombra di dubbio, uno dei pezzi più conosciuti e riproposti della storia del punk e del rock in generale. Contenuto nell’album “Talking Heads: 77″ del 16 settembre 1977 (Sire Records), Psycho Killer è un pezzo che è riuscito a sopravvivere al tempo, per la sua immediatezza e per la sua attualità di suono.

Qui sotto potete vedere il video ufficiale, uscito in occasione del cinquantennale del primo concerto dei Talking Heads, tenutosi al glorioso CBGB’s di New York il 5 giugno del 1975.