Tanti nuovi pezzi a firma di Kris Roe degli Ataris : Car Song – Demo (New “Graveyard of The Atlantic”)

In periodo di quarantena tra dirette live e quant’altro c’è anche chi sta rilasciando materiale inedito.

E’ il caso di Kris Roe degli Ataris che su bandcamp sta rilasciando tantissimo materiale nuovo/inedito.

Tra vecchie demo, pezzi acustici, pezzi solamente musicali e senza voce che potrebbero non vedere mai la luce, registrazioni live e tanto altro, spicca senza ombra di dubbio Car Song.

Se lo avete seguito in uno dei suoi ultimi tour acustici in Italia, molto probabilmente vi sarà capitato di sentirne la versione acustica, bene, ora finalmente possiamo gustarci anche la versione punk rock in classico stile Ataris.

Alcune precisazioni dalla pagina bandcamp degli Ataris a firma di Kris:

Car Song è un titolo provvisorio.

Questa versione è SOLO PER RIFERIMENTO. È una demo.

Le voci sono state registrate senza scrupoli nel mio furgone il mese scorso seduto di fronte all’esercito della salvezza su Hollywood Blvd., usando un po’ di merda da $ 30 che ho comprato su Amazon.

La voce abbastanza graffita serviva solo come riferimento, in quanto non era previsto il rilascio di questo pezzo.

La musica è stata registrata al Flying Blanket Recording di Mesa, in Arizona, durante le sessioni di “The Graveyard of the Atlantic” (in cui trovate la versione acustica).

Bob Hoag ha registrato e suonato la batteria.

La struttura della musica è un po’ diversa ora poiché i testi sono stati completati, quindi la struttura della canzone potrebbe cambiare leggermente.

Questa voce è una composizione approssimativa. Inedito / non miscelato con difetti e tutto.

Ora non chiedetemi quando verrà rilasciato il nuovo album. Non ne ho idea.

Ci sono un centinaio di canzoni, devo solo concentrarmi sulle migliori 20 circa e completarle.

Lo farò e rilascerò il tutto quando saranno complete e quando il tempo finalmente mi sembrerà giusto.

Grazie mille per il vostro supporto!

Be safe and be well. Hearts and love. Kristopher!

Se vuoi, puoi supportare la band direttamente attraverso la loro pagina ufficiale acquistando musica e merch: https://theataris.bandcamp.com/

Qui vi lasciamo le due versioni:

Quella appena rilasciata (Ringrazio Andrea Canthc, per aver messo il pezzo disponibile su you.tube per una più facile condivisione)

E quella in Acustico Live del 2019 al Freakout – Bologna

Entrambi i pezzi come tanti altri si possono ascoltare o acquistare su bandcamp!