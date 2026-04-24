Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Taste The Floor: nuovo album in arrivo, online il singolo “Samsara”

byDeka
24 Aprile 2026
No comments

I Taste The Floor annunciano il ritorno discografico a sette anni dall’ultimo EP “Scam”, con un nuovo album intitolato “Aimless Bound” in uscita nei prossimi mesi.

Negli ultimi anni la band capitolina ha continuato l’attività live, arrivando recentemente a completare le registrazioni di dieci brani che rappresentano l’attuale evoluzione del gruppo. Il sound resta fedele alle origini: thrashcore veloce e diretto, con influenze che rimandano a nomi come D.R.I., Municipal Waste, S.O.D. e Bones Brigade.

Le registrazioni sono state curate dal batterista Fabio Fosca, già attivo nella scena DIY italiana anche come produttore, mentre l’uscita del disco sarà supportata da una rete di etichette indipendenti italiane ed estere.

In attesa della release ufficiale, la band ha pubblicato un primo estratto, “Samsara”, disponibile online, mentre un secondo brano, “Rats Hegemony”, sarà diffuso a breve sotto forma di lyric video.

Sul fronte live, i Taste The Floor hanno confermato la partecipazione al festival Distruggi La Bassa nel mese di luglio, con ulteriori date in fase di definizione.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

THE SCRATCH: 3 nuove date per le folk punk band irlandese

byMatteo Paganelli
Next Article

DRAKULAS: secondo estratto dal nuovo album in uscita per WILD HONEY RECORDS

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Arrivano i Blackholes

E’ uscito “Dark Matters” della band bergamasca dei Blackholes. I Blackholes sono una punkrock band proveniente da una…
I PROSSIMI CONCERTI
Apr 24
Bull Brigade | Perchè Non Si Sa Mai Tour 2026 | Live in Milano
MAGAZZINI GENERALI
Apr 24
[24.04] Primitive Man (USA) + Kollaps (AUS/IS) + Angst
Black Inside
Apr 24
THE LOYAL CHEATERS + THE RUBBER ROOM live @ Joshua Blues Club APS
Arci Joshua Blues Club APS
Apr 24
CLAMPDOWN – tributo ai CLASH ! live @BEER GARDEN – venerdì 24 APRILE 2026 – ore 22
Beer Garden
Apr 25
DANI “IL DANNO” ( Pornoriviste/Yokoano ) + Rossodannata.
Ilcircolinoscarpizzolo
Apr 26
NEKROMANTIK, an evening of death and love @ Legend Club, Milano – 26 aprile 2026
Legend Club Milano
Apr 30
Festival Primo Maggio Leno 2026
Via Martin Luther King 14, 25024 Leno, Italy
Mag 01
OCIO AL FESTÙ – Concerto del Primo Maggio – Fiorano al Serio (BG)
Bergamo, Lombardia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.