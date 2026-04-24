Taste The Floor: nuovo album in arrivo, online il singolo “Samsara”

I Taste The Floor annunciano il ritorno discografico a sette anni dall’ultimo EP “Scam”, con un nuovo album intitolato “Aimless Bound” in uscita nei prossimi mesi.

Negli ultimi anni la band capitolina ha continuato l’attività live, arrivando recentemente a completare le registrazioni di dieci brani che rappresentano l’attuale evoluzione del gruppo. Il sound resta fedele alle origini: thrashcore veloce e diretto, con influenze che rimandano a nomi come D.R.I., Municipal Waste, S.O.D. e Bones Brigade.

Le registrazioni sono state curate dal batterista Fabio Fosca, già attivo nella scena DIY italiana anche come produttore, mentre l’uscita del disco sarà supportata da una rete di etichette indipendenti italiane ed estere.

In attesa della release ufficiale, la band ha pubblicato un primo estratto, “Samsara”, disponibile online, mentre un secondo brano, “Rats Hegemony”, sarà diffuso a breve sotto forma di lyric video.

Sul fronte live, i Taste The Floor hanno confermato la partecipazione al festival Distruggi La Bassa nel mese di luglio, con ulteriori date in fase di definizione.