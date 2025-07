TEENAGE BOTTLEROCKET: dettagli del nuovo album e secondo singolo estratto

I Teenage Bottlerocket hanno annunciato l’uscita del nuovo album “Ready To Roll” (Pirate Press Records, 29 agosto).

Qui sotto potete ascoltare il secondo singolo estratto Post Mortem Depression.

Questa invece la tracklist:

LATO A

01. Ready To Roll

02. She’s the Shit

03. Taquero

04. Post Mortem Depression

05. I Want To Die On My Birthday

06. True To You

07. High-Speed Yoga

08. All About It

LATO B

09. I Figured Out That I’m Stupid

10. Giant Bug From Planet Q13

11. What To Be For Halloween

12. Home To You

13. Friend Named Fly

14. Afraid of the Dark