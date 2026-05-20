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TEENAGE BOTTLEROCKET in arrivo in Italia: nuove ristampe di “They Came From The Shadows” e “Stay Rad”

byMatteo Paganelli
20 Maggio 2026
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“They Came From The Shadows” e “Stay Rad”: sono questi i due album dei quali i Teenage Bottlerocket hanno annunciato una nuova ristampa.

Gli album, rispettivamente del 2009 e del 2019, usciranno per Fat Wreck Chords il 29 luglio prossimo.

Dopo il tutto esaurito milanese del 2023, la band torna più in forma che mai per presentarci l’ultimo album Ready to Roll. Come dice Ray Carlisle, si tratta solo di “scrivere canzoni divertenti da suonare”, e noi non vediamo l’ora di cantare a squarciagola She’s the Shit pensando a chi, come la moglie di Ray, ci dà sempre un po’ fastidio ma amiamo alla follia
 READY TO ROLL EUROPE 2026
Sabato 23 Maggio • Torino, sPAZIO211 w/ @Menagramo
Domenica 24 Maggio • Milano, Legend Club Milano w/ Tough
Lunedì 25 Maggio • Pisa, Lumiere Pisa w/ Coin-Op Kids
Martedì 26 Maggio • Roma, Traffic Live w/ Mad Rollers
 I biglietti sono in vendita su Ticketone (Torino, Milano e Pisa) e Dice (Roma). Per accedere al concerto di Roma è necessaria la sottoscrizione gratuita alla tessera del locale, ottenibile in loco la sera del concerto.
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