TEENAGE BOTTLEROCKET in arrivo in Italia: nuove ristampe di “They Came From The Shadows” e “Stay Rad”

“They Came From The Shadows” e “Stay Rad”: sono questi i due album dei quali i Teenage Bottlerocket hanno annunciato una nuova ristampa.

Gli album, rispettivamente del 2009 e del 2019, usciranno per Fat Wreck Chords il 29 luglio prossimo.

Dopo il tutto esaurito milanese del 2023, la band torna più in forma che mai per presentarci l’ultimo album Ready to Roll. Come dice Ray Carlisle, si tratta solo di “scrivere canzoni divertenti da suonare”, e noi non vediamo l’ora di cantare a squarciagola She’s the Shit pensando a chi, come la moglie di Ray, ci dà sempre un po’ fastidio ma amiamo alla follia