TEENAGE BOTTLEROCKET: Sick Sesh!

Cosa aspettarsi da un disco dei Teenage Bottlerocket è abbastanza semplice. Punk Rock alla Ramones, o alla Screeching Weasel (l’unico gruppo dello stesso genere che può essere paragonato agli Dei), se vogliamo restare in tempi più recenti.

A partire dalle copertine sempre uguali, in cui cambia solo il colore, è evidente l’intenzione del gruppo di dare continuità alla loro proposta, senza magari cercare evoluzioni, ma senza neanche troppe cadute in basso. “Sick Sesh!” non fa quindi eccezione, con un Punk da tre accordi, semplice ma non banale.

Sicuramente col passare del tempo i TB non sono quelli dei primi dischi, ma quest’ultimo è a mio parere il migliore degli ultimi anni.

Prodotto meglio di “Stay Rad!” e con alcune canzoni davvero non male, come “Spend the Night”, “Hello Dana” e la tiratissima “Strung Out the Stress”. A questo punto aspettiamo il ritorno dei live, per (ri)vederli in Italia.

Voto: 7

Tracklist:

1. Semi Truck

2. You’re Never Going Out Of Style

3. Ghost Story

4. Never Sing Along

5. Strung Out on Stress

6. Statistic

7. Hello Dana

8. Spend the Night

9. The Squirrel

10. Theoretical Reality

11. Gorilla Warfare

12. Moving On

https://www.youtube.com/watch?v=X3_3DEfffe0