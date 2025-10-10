34K
31K
The Latest

Templeton Pek annunciano il nuovo album Savages

byDeka
10 Ottobre 2025
No comments

Templeton Pek, trio punk rock di Birmingham, tornano con un nuovo disco. Savages è uscito il 3 ottobre 2025 per SBÄM Records.

La band – composta da Neal Mitchell (voce/basso), Kev Green (chitarra) e Simon Galvin (batteria) – ha alle spalle oltre dieci anni di attività e tour al fianco di gruppi come Rise Against, Bad Religion, Sum 41 e Millencolin.

Con Savages, i Templeton Pek firmano il loro lavoro più intenso e diretto: dodici brani che uniscono riff potenti, ritornelli melodici e testi che affrontano divisioni sociali, resistenza e speranza in tempi difficili.

