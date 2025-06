Templeton Pek, secondo singolo dopo la firma con Double Helix e SBAM Records

Dal 23 maggio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali Hurricanes, il nuovo singolo degli inglesi Templeton Pek, secondo brano pubblicato dopo l’ingresso della band nel roster di Double Helix Records e SBÄM Records.

Prodotto da George Perks, Hurricanes è un brano punk dal tono diretto e melodico, che combina ritmi energici, riff incisivi e una forte componente emotiva. Il pezzo affronta il tema della ricostruzione dopo il caos, lanciando un messaggio di resistenza e speranza.

La band, originaria di Birmingham, ha commentato così l’inizio della collaborazione con SBÄM:

«Lavorare con Stefan e il suo team è stata una scelta naturale. Li conosciamo da tempo e abbiamo già collaborato in passato, anche per il loro festival. Hanno costruito il loro progetto in modo coerente con i nostri valori, e sanno come gestire le cose in modo diretto e trasparente, qualità non scontate nel mondo della musica. Siamo curiosi di vedere dove ci porterà questa nuova fase».

A giugno 2025 Templeton Pek è tornata dal vivo in Germania per una serie di date che hanno toccato città come Amburgo, Colonia e Krefeld, a distanza di diversi anni dall’ultima presenza sui palchi tedeschi. «La Germania è sempre stata un luogo molto accogliente per noi. Ci ha dato alcune delle nostre migliori esperienze live, e non vediamo l’ora di rincontrare vecchi amici e scoprirne di nuovi», ha dichiarato la band.

Attivi da diversi anni, i Templeton Pek sono una formazione con una lunga esperienza live, con tour al fianco di band come The Offspring, Rise Against, Bad Religion, Sum 41, NOFX, Alkaline Trio, Lagwagon, Millencolin, Zebrahead, Ignite e Pennywise. Hanno suonato nei principali festival europei, tra cui Punk Rock Holiday (Slovenia), Slam Dunk (UK), Jera On Air (Olanda), Brakrock (Belgio), Mighty Sounds (Repubblica Ceca), Rebellion (UK), Open Flair (Germania), Monster Bash (Germania), Taubertal (Germania) e SBÄM Fest (Austria).