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Teste Ribelli Fest: annunciata la prima band dell’edizione 2026

byDeka
17 Giugno 2026
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Arriva il Teste Ribelli Fest, che per la nuova edizione cambia location e si sposta in riva al fiume Brenta, tra musica, birra e una giornata dedicata al live e al divertimento.

Il festival annuncia come prima band in cartellone i Los Fastidios, formazione attiva dal 1991 a Verona e tra i nomi storici della scena street punk europea.

Il gruppo è noto per il proprio sound che mescola street punk, ska, rocksteady/reggae, rock’n’roll e street soul, condividendo negli anni il percorso con realtà come Klasse Kriminale e diventando uno dei riferimenti del genere a livello continentale.

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