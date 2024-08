Teste Ribelli Records Official Partner del PUNKADEKA FESTIVAL 25th ANNIVERSARY

PUNKADEKA FESTIVAL 25th ANNIVERSARY

Official Partner: TESTE RIBELLI RECORDS



Teste Ribelli Records nasce al tramonto del 2015 da 3 amici che ascoltano la stessa musica e con la stessa voglia di fare.

Nei primi mesi nascono le prime piccole collaborazioni con band punkrock tra cui FDP punkrock, Devasted ecc. ma la vera missione è organizzare concerti e divertirsi. Nel 2018 esce la prima ma anche l unica vera produzione di un Ep dei Total Chaos.

Nel 2018 Teste Ribelli Records organizza 2 tour americani, uno acustico e uno in elettrico per gli FDP punkrock che si vedono salire su palchi da Las Vegas a Los Angeles.

Sempre nel 2018 insieme agli FDP viene registrato il nuovo album al Blasting Room Studio del batterista dei Descendents.

Da li in poi Teste Ribelli organizza esclusivamente solo concerti.

Dal Teste Ribelli Fest a vari eventi punkrock.

Nel 2021 per la prima volta in Europa da vita al Punk On Sea un festival che ha preso spunto dal Flogging Molly Cruise americano dove si naviga per il mediterraneo su una nave da crociera.

Nel 2024 nasce la Turbo Records dove si uniscono piu realtá da tutta Italia tra cui Teste Ribelli con l intenzione sempre di organizzare concerti ed aiutare le band emergenti per quanto possibile.

https://teste-ribelli-records.company.site/

PUNKADEKA FESTIVAL

25th Anniversary

1 Settembre – Magnolia Open Air – Milano

Biglietti

INFO: http://www.punkadeka.it/punkadeka-festival

SEGUI: https://www.instagram.com/punkadekafestival/

BIGLIETTI: https://link.dice.fm/K9d1d96a5717

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/1072328213855449