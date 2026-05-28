The Aggrolites tornano in Italia dopo 10 anni – Unica data a Torino il 4 giugno.

Dalla collaborazione di RADIO BANDITO e LAST ONE TO DIE:

IL RITORNO DEI RE DEL “DIRTY REGGAE”: THE AGGROLITES A TORINO PER L’UNICA DATA ITALIANA

Insieme a loro sul palco di El Barrio: The Appetizers e Red Moon Heroes. Un evento imperdibile tra ritmi giamaicani, soul e attitudine street.

TORINO, 4 GIUGNO 2026 – Dopo dieci anni di attesa, tornano finalmente in Italia i leggendari The Aggrolites. L’appuntamento è per giovedì 4 giugno presso El Barrio (Strada Cuorgnè 81, Torino), per quella che si annuncia come l’unica tappa nazionale del loro attesissimo tour europeo.

Nati a Los Angeles nel 2002, The Aggrolites hanno ridefinito i canoni della musica giamaicana moderna coniando il termine “Dirty Reggae”: un mix esplosivo e ruvido di early reggae, funk e soul che affonda le radici nel suono degli Upsetters di Lee Perry e dei grandi maestri degli anni ’60. La band californiana, celebre per aver accompagnato icone come Derrick Morgan e Prince Buster e per aver inciso sotto la prestigiosa etichetta Hellcat Records di Tim Armstrong (Rancid), presenterà dal vivo i brani del nuovo album “Super Atomic”, in uscita proprio nei primi giorni di giugno.

GLI OSPITI DELLA SERATA

Ad arricchire la serata, due eccellenze della scena reggae e ska italiana:

The Appetizers: il collettivo milanese, reduce dal successo internazionale del debutto su Badasonic Records, porterà sul palco le sonorità del nuovo disco “Keep Your Step” (2026). Il loro sound, influenzato da Studio One e Treasure Isle, è un viaggio ipnotico tra groove originali e “bass culture” allo stato puro.

Red Moon Heroes: alfieri del 2tone di matrice britannica, i milanesi Red Moon Heroes mescoleranno ritmi upbeat e attitudine punk-rock (stile Specials e Clash). I loro testi, caratterizzati da satira sociale e nichilismo, creano un contrasto perfetto con le vibrazioni bouncy e divertenti del loro ska.

A PARTIRE DALLE ORE 18:00, e dopo il concerto:

Dj set in giardino a cura di Piddu e Lord Cumiana.

Il giardino del Barrio ospiterà il dj-set di Piddu e Lord Cumiana. Un incontro tra due pesi massimi della scena vintage soul e jamaicana, rigorosamente ed esclusivamente su 45 giri originali.

Piddu, veterano con oltre trent’anni di carriera e figura storica della direzione artistica del Nuvolari Libera Tribù, torna in consolle per una delle sue rare apparizioni pubbliche. Collezionista patologico di musica black, proporrà un viaggio filologico tra Calypso, Original Ska e Rocksteady. Nella sua lunga storia ha condiviso il palco con leggende mondiali come The Skatalites, Alton Ellis e David Rodigan, portando il suo sound nei migliori club italiani ed europei.

Al suo fianco Lord Cumiana, voce della trasmissione “Io sono io” su Radio Bandito e tra i DJ di riferimento della scena Mod italiana. Eclettico e versatile, con centinaia di serate all’attivo, Lord Cumiana unirà la sua esperienza a quella di Piddu per un set Jamaican style che celebra la qualità del suono analogico e il fascino dei singoli d’epoca.

La possibilità di vivere una notte di nightclubbing autentico, immersi nel verde e nel ritmo delle radici della musica jamaicana, diventerà realtà.