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THE AGGROLITES: unica data italiana a giugno

byMatteo Paganelli
31 Marzo 2026
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Barley Arts

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THE AGGROLITES

LA FORMAZIONE REGGAE TORNA IN ITALIA CON IL NUOVO ALBUM 

La band californiana The Aggrolites torna in tour con il suo inconfondibile sound rocksteady per presentare il nuovo album. Dopo una lunga assenza dall’Italia, farà finalmente tappa anche nel nostro paese: l’appuntamento è giovedì 4 giugno 2026 a El Barrio di Torino. I biglietti sono già in vendita su Musicglue.

Nel 2002 il cantante Jesse Wagner e l’organista Roger Rivas danno vita a The Aggrolites, quintetto di dirty reggae dal suono sospeso tra Kingston e la Motown. In breve tempo la band cattura l’attenzione del pubblico e delle leggende del genere, avviando collaborazioni con artisti affermati. Nel decennio successivo pubblica cinque album e arriva a trascorrere fino a 250 giorni l’anno in tour, diventando una presenza costante sulla scena.

Dopo il tour del 2011 per Rugged Road, arriva una lunga pausa. «Eravamo esausti e avevamo bisogno di occuparci delle nostre vite personali» racconta Wagner. Nonostante il periodo di stop, i membri continuano a suonare occasionalmente e a dedicarsi ad altri progetti. Nel 2015 registrano tre brani che riaccendono la scintilla creativa. Da lì nasce REGGAE NOW!, sesto album della band e primo per Pirates Press Records. Registrato nel 2018, segna un ritorno al loro stile essenziale: reggae semplice, diretto e “feel-good”. Le basi vengono incise in un solo giorno, con un approccio old school e organico. L’album riflette pienamente lo spirito degli Aggrolites: musica positiva, groove coinvolgenti e testi leggeri. Apprezzato anche da figure storiche del reggae, segna un ritorno riuscito. Ora la band è pronta a tornare in tour: «Non smetteremo mai. Questo è ciò che siamo, adesso.»

Aggrolites.com

THE AGGROLITES

Giovedì 4 Giugno 2026

Torino, El Barrio – SP di Cuorgnè, 81

Biglietti disponibili su Musicglue.

Biglietto: € 16,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto

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