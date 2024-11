The Ammonoids: guarda il nuovo video “If a comet strikes the Earth”

Fuori “If a comet strikes the Earth”, il singolo dei The Ammonoids (punk rock romano IGP) che anticipa l’imminente uscita dell’omonimo EP prevista per il 15 novembre.

Il video è girato da Simone Serafini e Fernando Perris, uscito qualche giorno fa in attesa dell’EP (registrato dal Loops Studio di Latina e prodotto da Loops Studio e Dinomite Records), che sarà anche il primo lavoro della band con la doppia chitarra.

In attesa dell’EP “If a comet strikes the Earth”, guarda il video e resta aggiornato sui canali social dei The Ammonoids!