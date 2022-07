The Ammonoids – “KIDS OF THE K-T HOLE” (ep) – 2022

Monster Zero Records, Dinomite Records, Born Strong Distro,

Recensione a cura di Nick Northern.

Sta nascendo attorno al Loops Studio di Latina una bellissima scena di punk melodico, oltre all’ottimo lavoro degli Ammonoids, sono da segnalare lo shoegaze alternative dei Minus Hero ed il punk rock dei freschissimi Billycock. Tutte band che hanno registrato al Loops studio e che si sono affidate alla matita del mai abbastanza incensato Marcoabout (che oltre ad essere un grande musicista è un vero punk “de core”) per le grafiche.

Kids of the K-T Hole è il terzo lavoro dei romani, dopo l’Ep Denovian e l’album Survivors of The K-T Boundary. Tematiche preistoriche e melodia sono la ricetta di questa terza uscita, anche se non manca il citazionismo musicale che quest’anno sta contagiando un po’ tutti per quanto riguarda titoli di dischi e canzoni: Sangue e Limoges vi dicono qualcosa?

Ma dedichiamoci al succo di questo EP parlando dei quattro brani che lo compongono. Kids of the K-T Hole omaggia chiaramente i Nofx che omaggiano chiaramente gli Adolescents. Anche musicalmente le coordinate sono quelle della migliore scuola hardcore melodica, intro di basso sferragliante, chitarra sulle quinte e qualche passaggio di lagwagoniana memoria. Apprezzabile la performance vocale e le scelte di mix, un album che non suona vecchio ma che non ha quel sapore artefatto delle voci di molte registrazioni odierne. Avrei giusto evitato il Mel-yell, va bene citare, ma certe cose sono marchi di fabbrica. In ogni caso un potenziale singolo che non sfigurerebbe su una Punk-o-rama qualsiasi. Paranoid Ammonoid (questa volta tocca ai Radiohead la doverosa cit.), è un brano in stile Riverdales con un bel ritornello che strizza l’occhio a Ronnie & Mag dei Nofx prima e ai Bad Religion di qualunque canzone dei Bad Religion per chiudere la progressione vocale. Divertente anche il testo che parla di un’ammonite un po’ paranoica.

Claire è il singolo (digitale) scelto per promuovere il disco, questa volta ci discostiamo dal sound Nofx. Claire è un ottimo ibrido tra i Face to Face dei momenti meno tecnici ed il suono tipicamente Lookout, mi vengono in mente alcuni pezzi dei Pinhead Gunpower o, per andare meno lontano, alcuni dei migliori brani dei nostrani Chromosomes. Chiudiamo con la polemica (e io vado a nozze con le polemiche) Paleo-scene, una pungente e ben riuscita critica alla poca fantasia di festival, promoter e ascoltatori italiani che preferiscono estrarre fossili, per restare in argomento, piuttosto che dare spazio alle nuove band. Mi trovo perfettamente d’accordo, riesumare band che erano fortunatamente scomparse e continuare a dare spazio alle vecchie cariatidi, non fa che aggravare il precario stato di salute della musica del bel paese. Non sentiamo il bisogno di roba che ascoltavamo a 13 anni, spazio alle novità: dinosaurs will die.

In conclusione, Kids of the K-T Hole è un ottimo Ep ed i pezzi sembrano perfetti per rendere al meglio dal vivo, mi aspetto che questi ragazzi crescano ancora, hanno dimostrato di saper ascoltare e riprodurre il meglio dei grandi classici, adesso devono trovare una propria personalità. Associare ogni canzone a qualcosa di già sentito rende la musica godibile all’istante ma rischia di sterilizzare il lato artistico di una band.

Nick Northern