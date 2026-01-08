34K
THE ATARIS: annunciato il nuovo album

byDeka
8 Gennaio 2026
No comments

Dopo un’attesa lunghissima, The Ataris sono pronti a tornare con un nuovo album: sarà il primo disco in studio della band dopo 19 anni, nonché il successore di Welcome to the Night del 2007. Il gruppo ha confermato che l’album è stato completato nel settembre 2025, chiudendo ufficialamente uno dei periodi più lunghi tra due uscite nella loro carriera.

Nel maggio 2025 The Ataris hanno pubblicato il singolo “Car Song”, brano intenso e personale dedicato alla memoria del padre del frontman Kris Roe. Una canzone che anticipa il tono emotivo e profondo del nuovo lavoro, sia dal punto di vista musicale che lirico.

In un’intervista a Punk Rock Philosophy, il bassista Mike Davenport ha sottolineato la rinnovata determinazione della band: “Siamo in missione per fare nuova musica ed essere la miglior band possibile ogni volta che saliamo sul palco”. Ha inoltre aggiunto che il disco è carico di emozioni, spiegando come Kris Roe abbia dato tutto sé stesso in questo lavoro.

Come annunciato , The Ataris torneranno anche in Italia nell’estate 2026 con due date live:

  • 3 luglio 2026 – Legend Club, Milano

  • 4 luglio 2026 – Rockplanet, Pinarella di Cervia

WE WANT PUNK i prossimi appuntamenti a Parma

byDeka
