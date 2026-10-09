THE BAD PLUG: “PUNCHED” È IL NUOVO SINGOLO, IN ARRIVO IL PRIMO ALBUM

I The Bad Plug, trio synth-punk milanese, hanno pubblicato “Punched”, nuovo singolo che anticipa Plugology, il loro primo album in uscita per Wild Honey Records.

Il brano mescola punk diretto, garage e melodie beffarde, raccontando con umorismo nero il desiderio paradossale del protagonista di essere preso a pugni fino a perdere conoscenza.

Nati in un box auto a Milano, i The Bad Plug sono Francesco Zoppis (voce e chitarra), Edoardo Sechi (sintetizzatore) e Andrea Spinozzi (batteria). Dal 2022 hanno costruito il proprio percorso tra EP autoprodotti, cassette e concerti, esibendosi anche sui palchi inglesi.

Plugology raccoglierà il materiale dei tre EP pubblicati negli ultimi quattro anni, aggiungendo due brani inediti. Il disco rappresenta una sintesi del percorso della band, tra synth-punk, garage e rock’n’roll fuori dagli schemi.