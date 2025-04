THE BANALS pubblicano il video del singolo d’esordio “Keep Your Mouth Shut” per Inconsapevole Records

Un ritorno all’essenziale, senza fronzoli e con la melodia sempre in primo piano: Keep Your Mouth Shut è il singolo d’esordio dei The Banals, disponibile dall’11 aprile su tutte le piattaforme digitali per Inconsapevole Records, insieme al video ufficiale.

GUARDA IL VIDEO:

Dietro questo nuovo progetto ci sono Temma, Teo e Nicola, amici di lunga data e già compagni di band nei Let Me In. Dopo anni nel circuito pop punk, i tre hanno deciso di spogliarsi di ogni orpello musicale per concentrarsi su ciò che conta davvero: canzoni brevi, dirette e potenzialmente irresistibili, quelle che ti ritrovi a canticchiare quando meno te lo aspetti.

Keep Your Mouth Shut è esattamente questo: un brano fulmineo e ruffiano, una scarica di power chords, armonie vocali e quella dose di melodia anni ’60 e rock’n’roll che si insinua in testa al primo ascolto. E quando pensi di averlo afferrato… è già finito.

Il singolo è stato registrato da Emilio Rossi al Phoenix Studio, mixato da Nicola Brami e masterizzato da Riccardo Zamboni. La copertina porta la firma di Stefano Ledda, mentre il videoclip è stato girato da Stefano Radice, montato da Matteo Bambini e realizzato all’Angolo della Musica di Gianluca Botti.

I The Banals non seguono un piano, né cavalcano alcun hype. Ma una cosa è certa: hanno qualcosa da dire, e lo fanno a modo loro. Con leggerezza, con sincerità e, soprattutto, con il volume giusto.

Per chi ha bisogno di una colonna sonora mentre aspetta in fila alla posta.

Per chi sa che tre accordi bastano.

Prossimi concerti: