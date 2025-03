The Billows, Gattineri in LP

Motorcity Produzioni è entusiasta di annunciare l’uscita della versione in LP di “Gattineri” dei The Billows, disponibile ora in pre-order in edizioni limitate con copie fisiche rosse e nere. Un progetto che ha preso forma con passione e dedizione, pronto a conquistare il pubblico con il suo sound potente e coinvolgente.

Il pre-order è aperto, e i fan possono già assicurarsi la loro copia del vinile di “Gattineri”. Non perdere l’occasione di possedere un pezzo fisico di questo lavoro che segna un nuovo capitolo della band.

In attesa dell’uscita, guarda il video di “Terry Boy”, un’anticipazione di quello che troverai nel nuovo album.

Tour 2025 dei The Billows

A distanza di circa un anno dal lancio del progetto, i The Billows si preparano a salire su alcuni dei principali palchi dei festival indipendenti italiani. Con un numero crescente di concerti in arrivo, il tour del 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i fan della band.

Non perdere l’occasione di vedere The Billows dal vivo e di ascoltare dal vivo la forza del loro nuovo album.

29.03 MILANO – @csabaraonda / Quale destino per n’oi

24.04 BOLOGNA – @excentrale_bologna

01.05 MONTENERO DI BISACCIA(CB) – @circoloarcilaruota

02.05 TORINO – @ziggyclub

17.05 MARGHERA(VE) @csrivolta / @veneziahardcorefest

30.05 LUGANO – @foce_lugano

31.05 PARMA – @arcicdcparma

01.06 BOLZANO – @pippo_foodchillstage

03.07 SPINONE AL LAGO(BG) @lake.n.roll

19.07 BERGAMO – EDONE / PUNKROCKRADUNO