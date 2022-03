THE BLOKES aggiunti alla line up del LOBOTOMY FEST

Un po di street punk si aggiunge alla line up del Lobotomy Fest 2022: dopo Hakan, New Real Disaster, Gli Impossibili, Teenage Bubblegums, The Thirtysevens e The Slurmies ecco l’annuncio dei The Blokes, street punk band di Roma.

Questo il comunicato:

I The Blokes da Roma sono una band nata da pochi anni ma capeggiata da veterani della scena italiana, tra cui ex membri di Colonna Infame e Raise Your Pitch. I quattro capitolini si rifanno a un punk rock inglese di matrice Oi e Streetpunk sulla scia di nomi tutelari come Cock Sparrer e Angelic Upstarts, con ritmi serrati e ritornelli sguaiati da cantare a squarciagola! L’album “Same old stories” è appena uscito su Timebomb Records. Facciamo sentire a questi ragazzi il calore del Lobotomy Fest!

La kermesse punk rock si terrà i prossimo 6 e 7 maggio alla Corte dei Miracoli di Siena.

https://youtu.be/uuW–Mj43TM